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Иванов Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Харитонова
Место события
Харитонова, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 30.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3806
Иванов Петр
Текст оригинальной записи
Иванов Петр дер. Харитонова

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