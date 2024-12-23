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Иванов Данила

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Данила
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
24
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Кривое Колено
Место события
Кривое Колено, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 30.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3793
Иванов Данила
Текст оригинальной записи
Иванов Данила д. Кривое Колено

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