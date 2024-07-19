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Ильин Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ильин Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Доброй Воды
Место события
Доброй Воды, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 30.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3790
Ильин Яков
Текст оригинальной записи
Ильин Яков д. Доброй Воды

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