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Зюккин Иван Петров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Зюккин Иван Петров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Верх. Тиккул
Место события
Верх. Тиккул, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 29.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3786
Зюккин Иван Петров
Текст оригинальной записи
Зюккин Иван Петров д. Верх. Тиккул

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