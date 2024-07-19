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Зюккин Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Зюккин Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
67,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Верх. Тиккул
Место события
Верх. Тиккул, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 29.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3784
Зюккин Василий
Текст оригинальной записи
Зюккин Василий д. Верх. Тиккул

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