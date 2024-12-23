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Ефимов Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ефимов Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Корчажиха
Место события
Корчажиха, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 29.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3769
Ефимов Андрей
Текст оригинальной записи
Ефимов Андрей д. Корчажиха

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