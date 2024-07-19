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Ефимов Борис

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ефимов Борис
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Красной
Место события
Красной, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 29.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3767
Ефимов Борис
Текст оригинальной записи
Ефимов Борис д. Красной

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