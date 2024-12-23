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Егоров Давид

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Егоров Давид
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
23,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Васильева Гора
Место события
Васильева Гора, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 29.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3765
Егоров Давид
Текст оригинальной записи
Егоров Давид д. Васильева Гора

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