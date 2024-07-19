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Ефимов Прокофий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ефимов Прокофий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Бол. Влички
Место события
Бол. Влички, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 29.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3760
Ефимов Прокофий
Текст оригинальной записи
Ефимов Прокофий д. Бол. Влички

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