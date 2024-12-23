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Доремидонтов Ефим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Доремидонтов Ефим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
68,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Старого Захомутья
Место события
Старого Захомутья, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 28.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3744
Доремидонтов Ефим
Текст оригинальной записи
Доремидонтов Ефим д. Старого Захомутья

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