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Власов Егор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Власов Егор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Нового Захомутья
Место события
Нового Захомутья, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 28.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3733
Власов Егор
Текст оригинальной записи
Власов Егор д. Нового Захомутья

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