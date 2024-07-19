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Власов Никон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Власов Никон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
31,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Власьева Гора
Место события
Власьева Гора, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 28.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3720
Власов Никон
Текст оригинальной записи
Власов Никон д. Власьева Гора

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