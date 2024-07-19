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Барыгин Григорий Кондратьев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Барыгин Григорий Кондратьев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Уезжи
Место события
Уезжи, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 28.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3712
Барыгин Григорий Кондратьев
Текст оригинальной записи
Барыгин Григорий Кондратьев д. Уезжи

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