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Богданов Илья

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Илья
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Лопотен
Место события
Лопотен, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 28.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3710
Богданов Илья
Текст оригинальной записи
Богданов Илья д. Лопотен

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