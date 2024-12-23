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Блохин Федор Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Блохин Федор Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
53,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Кузьминки
Место события
Кузьминки, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 28.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3707
Блохин Федор Иванов
Текст оригинальной записи
Блохин Федор Иванов д. Кузьминки

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