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Артемьев Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Артемьев Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Нового Захомутья
Место события
Нового Захомутья, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 28.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3701
Артемьев Петр
Текст оригинальной записи
Артемьев Петр д. Нового Захомутья

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