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Антонов Роман

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Антонов Роман
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Дмитриевой Горы
Место события
Дмитриевой Горы, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 27.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3692
Антонов Роман
Текст оригинальной записи
Антонов Роман д. Дмитриевой Горы

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