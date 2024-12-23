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Яковлев Емельян

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Емельян
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Острова
Место события
Острова, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 27.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3680
Яковлев Емельян
Текст оригинальной записи
Яковлев Емельян д. Острова

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