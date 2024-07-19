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Ширяев Иван Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ширяев Иван Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
149,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Долгая Нива
Место события
Долгая Нива, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 27.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3675
Ширяев Иван Михайлович
Текст оригинальной записи
Ширяев Иван Михайлович Чиновник Государств. Банка п-ши Долгая Нива

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