Чистяков Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистяков Василий Степанович

Чистяков Василий Степанович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Чистяков Василий Степанович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
55,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Максимова
Место события
Максимова, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 27.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3674
Чистяков Василий Степанович
Текст оригинальной записи
Чистяков Василий Степанович д. Максимова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.