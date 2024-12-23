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Филиппов Дмитрий Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Филиппов Дмитрий Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
191
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Раменья
Место события
Раменья, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 27.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3664
Филиппов Дмитрий Иванов
Текст оригинальной записи
Филиппов Дмитрий Иванов дер. Раменья

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