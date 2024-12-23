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Филиппов Александр Васильев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Филиппов Александр Васильев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
190,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Раменья
Место события
Раменья, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 27.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3661
Филиппов Александр Васильев
Текст оригинальной записи
Филиппов Александр Васильев дер. Раменья

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