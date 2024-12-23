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Филиппов Василий Петров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Филиппов Василий Петров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
190,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Раменья
Место события
Раменья, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 26.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3657
Филиппов Василий Петров
Текст оригинальной записи
Филиппов Василий Петров д. Раменья

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