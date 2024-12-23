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Тарасов Николай

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тарасов Николай
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Раменья
Место события
Раменья, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 26.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3643
Тарасов Николай
Текст оригинальной записи
Тарасов Николай д. Раменья

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