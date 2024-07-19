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Тимофеев Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тимофеев Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
32
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Малых Гусин
Место события
Малых Гусин, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 26.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3632
Тимофеев Петр
Текст оригинальной записи
Тимофеев Петр д. Малых Гусин

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