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Троицкий Федор Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Троицкий Федор Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
44,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место события
Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 26.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3631
Троицкий Федор Николаевич - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Троицкий Федор Николаевич Настоятел Успенской Бельской церкви Боровичского уезда

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