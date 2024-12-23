Соколов Дмитрий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Дмитрий Николаев

Соколов Дмитрий Николаев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Соколов Дмитрий Николаев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
93,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Мошенки
Место события
Мошенки, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 26.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3630
Соколов Дмитрий Николаев
Текст оригинальной записи
Соколов Дмитрий Николаев д. Мошенки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.