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Савич Константин Федорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Савич Константин Федорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
44
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Мошен.
Место события
Мошен., Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 26.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3629
Савич Константин Федорович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Савич Константин Федорович дворян. ус. Мошен.

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