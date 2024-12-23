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Соколов Николай Матвеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Соколов Николай Матвеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
52
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Мошенки
Место события
Мошенки, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 25.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3611
Соколов Николай Матвеевич
Текст оригинальной записи
Соколов Николай Матвеевич д. Мошенки

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