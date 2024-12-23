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Петров Устин

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Устин
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
13,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Данилова
Место события
Данилова, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 25.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3587
Петров Устин
Текст оригинальной записи
Петров Устин д. Данилова

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