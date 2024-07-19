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Петров Самуил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Самуил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
32,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Глазова
Место события
Глазова, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 25.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3581
Петров Самуил
Текст оригинальной записи
Петров Самуил д. Глазова

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