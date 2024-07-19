Осницкий Иаков Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсницкий Иаков Петрович

Осницкий Иаков Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Осницкий Иаков Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
82,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место события
Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3565
Осницкий Иаков Петрович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Осницкий Иаков Петрович свящ. Язвицской цер.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.