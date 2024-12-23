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Никитин Тарас

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никитин Тарас
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Острова
Место события
Острова, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3559
Никитин Тарас
Текст оригинальной записи
Никитин Тарас д. Острова

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