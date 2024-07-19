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Мурашов Владимир Матвеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Мурашов Владимир Матвеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Любышенка
Место события
Любышенка, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3548
Мурашов Владимир Матвеевич
Текст оригинальной записи
Мурашов Владимир Матвеевич Казани ус. Любышенка

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