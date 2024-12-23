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Мамаев Павел Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Мамаев Павел Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
18
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Маслово
Место события
Маслово, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3547
Мамаев Павел Петрович - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Мамаев Павел Петрович д. Маслово (купец)

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