Михайлов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Иван

Михайлов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайлов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
13,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Горбова
Место события
Горбова, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3545
Михайлов Иван
Текст оригинальной записи
Михайлов Иван д. Горбова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.