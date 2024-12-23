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Матвеев Семен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Матвеев Семен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Песчанки
Место события
Песчанки, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3544
Матвеев Семен
Текст оригинальной записи
Матвеев Семен д. Песчанки

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