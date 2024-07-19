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Михеев Матвей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михеев Матвей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
13,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Максимкова
Место события
Максимкова, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3537
Михеев Матвей
Текст оригинальной записи
Михеев Матвей д. Максимкова

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