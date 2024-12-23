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Михайлов Семен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайлов Семен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Данилова
Место события
Данилова, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3534
Михайлов Семен
Текст оригинальной записи
Михайлов Семен д. Данилова

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