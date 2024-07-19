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Муравьев Флегонт Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Муравьев Флегонт Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
30,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место события
Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 23.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3527
Муравьев Флегонт Иванович
Текст оригинальной записи
Муравьев Флегонт Иванович крест. у. Новинки, Язичской вол. Боровичского у. земля при д. Каеве

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