Муравьев Михаил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьев Михаил Иванов

Муравьев Михаил Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Муравьев Михаил Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
30,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место события
Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 23.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3525
Муравьев Михаил Иванов
Текст оригинальной записи
Муравьев Михаил Иванов д. Новинки, Язичской вол. Боровичского у. земля при д. Каеве

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.