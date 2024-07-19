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Михеев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михеев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
131
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Больш. Горки
Место события
Больш. Горки, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 23.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3523
Михеев Иван
Текст оригинальной записи
Михеев Иван Больш. Горки

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