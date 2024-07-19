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Мартемьанов Ефим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Мартемьанов Ефим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
36,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Больш. Горки
Место события
Больш. Горки, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 23.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3522
Мартемьанов Ефим
Текст оригинальной записи
Мартемьанов Ефим Больш. Горки

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