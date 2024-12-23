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Лаврентьев Николай Алексеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лаврентьев Николай Алексеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Глухово
Место события
Глухово, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 23.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3520
Лаврентьев Николай Алексеев
Текст оригинальной записи
Лаврентьев Николай Алексеев д. Глухово

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