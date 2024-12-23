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Константинов Семен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Константинов Семен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
28,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Глухова
Место события
Глухова, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 23.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3512
Константинов Семен - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Константинов Семен мещ. д. Глухова

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