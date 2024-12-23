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Клеопин Семен Емельянович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Клеопин Семен Емельянович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
19,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Маслова
Место события
Маслова, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 23.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3510
Клеопин Семен Емельянович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Клеопин Семен Емельянович двор. ус. Маслова

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