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Кузьмин Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кузьмин Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Машенка
Место события
Машенка, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 23.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3508
Кузьмин Яков
Текст оригинальной записи
Кузьмин Яков д. Машенка

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