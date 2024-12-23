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Кондратьев Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кондратьев Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Ярусова
Место события
Ярусова, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 23.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3507
Кондратьев Андрей
Текст оригинальной записи
Кондратьев Андрей д. Ярусова

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