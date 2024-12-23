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Кузьмин Максим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кузьмин Максим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Острова
Место события
Острова, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 23.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3505
Кузьмин Максим
Текст оригинальной записи
Кузьмин Максим д. Острова

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