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Кожевников Ефим Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кожевников Ефим Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
28,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Комшина
Место события
Комшина, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 23.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3502
Кожевников Ефим Иванов
Текст оригинальной записи
Кожевников Ефим Иванов д. Комшина

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